Guinée: HRW alerte sur les répercussions négatives de l’exploitation minière

En Guinée, l'exploitation de la bauxite est en plein essor, mais cette croissance est-elle vraiment positive ? Le pays est devenu l’un des principaux exportateurs de ce minerai, et notamment le plus grand fournisseur de la Chine qui en fait de l'aluminium. Boké, dans le nord-ouest de la Guinée, est le point central de cette croissance. La région compte des dizaines de carrières à ciel ouvert, mais cette exploitation minière à des impacts négatifs pour les locaux, selon l'ONG Human Rights Watch qui a enquêté dans une trentaine de villages.

Le rapport s'intitule : « Quel bénéficie en tirons-nous ? ». La phrase est régulièrement prononcée par les populations de la zone de Boké, des agriculteurs en grande majorité, qui ont vu leur mode de vie totalement changer avec l'essor fulgurant des mines de bauxites ces trois dernières années.

Le rapport de Human Rights Watch montre comment l’accroissement du secteur a parfois pris le pas sur la protection des questions sociales et environnementales, faute de surveillance adéquate de l’Etat.

Première conséquence : la perte de terres et de moyens de subsistance. Les entreprises minières profitent de l'ambiguïté du droit foncier guinéen pour exproprier les villageois de leurs terres ancestrales sans offrir d'indemnisation appropriée. Au mieux, les communautés reçoivent de l'argent qui ne compense pas la perte de profit.

Autre conséquence : un accès réduit aux ressources en eau. Un exemple est très révélateur. Dans le village de Lansanaya, la rivière a été totalement asséchée avec l'arrivée de la mine à proximité. Désormais, les habitants dépendent de la société d'exploitation pour avoir accès à de l'eau en citernes.

Déséquilibre

Il y a aussi des conséquences sur la santé des habitants. L’extraction et le transport de la bauxite produisent une poussière rouge tenace, des particules fines qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, peuvent déclencher ou exacerber les maladies respiratoires et cardiovasculaires.

Tout cela sans compter la perte de productivité des terres agricoles, la baisse des revenus tirés de la pêche ou encore, l'afflux de populations à la recherche d’un emploi. Tout est une question d'équilibre, explique Human Rights Watch. Un équilibre entre une protection environnementale et sociale, une protection de droits humains et les revenus qui sont engendrés. Les populations se plaignent. Les sociétés minières les écoutent, mais rien n'est fait en retour. En bref, les populations sont lésées, or Human Rights Watch estime que sans équilibre ce ne sera pas une exploitation durable pour l'Etat guinéen et les communautés.

Signe révélateur : en avril 2017, des milliers de jeunes de la zone de Boké frustrés de ne tirer aucun bénéfice de cette exploitation avaient saccagé des bâtiments publics et érigé des checkpoints officieux afin d’empêcher les sociétés minières de mener leurs activités.