Melania Trump au Kenya, troisième étape de sa première tournée africaine

La première dame américaine réalise une tournée de cinq jours en Afrique. Après le Ghana et le Malawi, elle est arrivée jeudi soir 4 octobre à Nairobi. Il s'agit du premier déplacement de Melania Trump sur le continent.

Le passage de Mélania Trump au Kenya est perçu comme un coup de pouce pour l'image des Etats-Unis dans le pays, alors que le président américain est souvent taxé de désintérêt voire de mépris pour le continent. Durant ses 24 heures sur place, la première dame visitera notamment l'orphelinat pour éléphants David Sheldrick. Elle assistera ensuite à un spectacle de danse de la troupe Sarakasi Allstars, qui réalise aussi des représentations pour les enfants hospitalisés ou vivants dans des foyers.

Des activités destinées à souligner et encourager l'action américaine au Kenya, centrées sur l'éducation, la santé ou encore l'environnement. Nairobi se situe en effet au sixième rang mondial et au premier rang en Afrique subsaharienne en ce qui concerne l'aide américaine au développement. Washington a déployé 31 agences dans le pays. Elles dépensent chaque année un milliard de dollars. « Nos deux nations entretiennent une relation privilégiée. La visite de la première dame, c'est une autre dimension de notre diplomatie. Elle donne une image humaine et empathique de nos actions », explique un diplomate américain.

Pour autant, difficile d'oublier les polémiques suscitées par Donald Trump. Il y a quelques jours à l'ONU, le président américain avait présenté l'Afrique comme « le plus bel endroit du monde à de nombreux égards ». Mais personne n'a oublié qu'en janvier il avait traité les pays africains de « pays de merde ».

« Cette affaire n'a pas eu de conséquences. Nos financements et nos actions n'ont pas changé », explique une source, ajoutant qu'il ne faudrait pas trop politiser la visite de Melania Trump.