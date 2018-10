La RDC salue son prix Nobel, le docteur Denis Mukwege

Le prix Nobel de la paix 2018 a été décerné, ce vendredi 5 octobre, à deux lauréats : le gynécologue congolais Denis Mukwege et l'activiste yézidie Nadia Mourad. Ils sont récompensés pour leur combat contre les viols de guerre. Tous deux ont dédié leur prix aux centaines de milliers de femmes victimes de violences sexuelles dans les conflits. Kinshasa salue cette distinction.

Le Dr Denis Mukwege a appris vendredi 5 octobre qu’il était co-lauréat du prix Nobel de la paix 2018 dans la salle d’opération de sa clinique de Panzi où la nouvelle a été accueillie avec grande fierté comme dans le reste de la République démocratique du Congo. L’annonce du comité Nobel a été accueillie par des youyous à l’hôpital de Panzi.

Le nouveau prix Nobel de la paix s’est exprimé devant des milliers de survivantes des viols et violences sexuelles au Sud-Kivu. Habillé en blouse blanche avec un grand sourire aux lèvres et visiblement satisfait, il était accompagné de sa femme. Et au lieu de se mettre à la tribune réservée pour cette occasion, le docteur Denis Mukwege s’est placé au milieu de ces survivantes pour s’exprimer. Et quand il a ouvert sa bouche, sa première phrase c’était tout simplement : « J’ai la joie, car le monde reconnaît les combats que nous menons depuis tout ce temps en faveur des femmes victimes, actuellement survivantes de viols et violences sexuelles en République démocratique du Congo ».

Il a aussi ajouté : « Comme notre combat est reconnu, nous demandons maintenant une réparation ». Car selon lui, il ne suffit pas seulement de reconnaître son combat, mais aussi il faut une réparation en faveur de ces victimes de viols et violence sexuelles en République démocratique du Congo, particulièrement dans l’est du pays.

Kinshasa « félicite » le Dr Mukwege, une distinction qui «honore» la RDC

Par la voix de son porte-parole Lambert Mende, le gouvernement congolais a également félicité le Dr. Mugwege, malgré ses prises de position radicale contre le président Joseph Kabila.

Cette distinction honore non seulement tous ceux qui travaillent avec lui mais aussi toute la République démocratique du Congo qui a continué aussi d’ailleurs à souffrir de ces violences imposées à nos sœurs, à nos femmes, à nos filles et nous lesquelles nous sommes tous mobilisés aujourd’hui, que ce soit au niveau des médecins comme lui, au niveau des politiques, au niveau de l’armée, qui continuent à se battre contre les groupes armés qui ont transformé cette partie de la République dans une sorte d’enfer où les violences sexuelles deviennent une sorte d’arme de guerre. Nous sommes vraiment honorés par cette marque de distinction du comité Nobel d’Oslo. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement: «Cette distinction honore la RDC»

Son engagement connu à Kinshasa

Satisfaction aussi à Kinshasa même si la majorité des Kinois ne sont pas encore au courant de la nouvelle. Ceux qui l’ont apprise via les médias internationaux et particulièrement les réseaux sociaux sont très contents du prix Nobel attribué à Denis Mukwege. Beaucoup de Kinois interrogés se demandent même comment il n’a pas déposé sa candidature pour la présidentielle prévue en décembre de cette année.

Il faut dire que Denis Mukwege n’est pas un habitué de la capitale. Il y a encore quelques années, il n’était pas très connu à Kinshasa. Les nombreux prix glanés à travers le monde, son plaidoyer en faveur des femmes violées dans l’est de la RDC, son engagement citoyen et surtout son positionnement contre les dirigeants congolais actuels, ont boosté sa popularité à Kinshasa.