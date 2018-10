Présidentielle au Cameroun: ultimes meetings avant le vote

La campagne de la présidentielle au Cameroun s’est achevée samedi 6 octobre par les derniers meetings à Yaoundé et Douala.

Maurice Kamto et Akere Muna ont donc fait meeting commun ce samedi après leur alliance de dernière minute, la veille.

Joshua Osih, candidat du principal parti d'opposition, le Social democratic front (SDF), a également conclu sa campagne à Douala.

A Yaoundé, Cabral Libii, benjamin de l'élection à 38 ans, et candidat du parti Univers a clôturé sa campagne au cours d'un meeting très couru à l'esplanade du stade Ahmadou Ahidjo. Alors qu'il était très courtisé ces dernières heures pour rejoindre le tandem Kamto-Muna, il a annoncé à ses soutiens son intention d'aller jusqu'au bout.

Cabral, c'est celui qu'il nous faut : un président jeune, dynamique, engagé, près de nous. Ecoutez le reportage au meeting de Cabral Libii

Huit candidats, dont le président Paul Biya, au pouvoir depuis 36 ans, s’affronteront ce dimanche 7 octobre.

Un concert et plusieurs meetings étaient organisés samedi en soutien à la candidature du chef de l’Etat, mais il n'était pas présent. Dans son camp, on se dit particulièrement serein et pas du tout inquiet de l'alliance entre Akere Muna et Maurice Kamto.