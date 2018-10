Afrique du Sud: le ras-le-bol des «coloured», la communauté métisse

La communauté coloured, les métis sud-africains, manifeste depuis une semaine dans plusieurs villes du pays. Ils dénoncent pêle-mêle le trafic de drogue, la criminalité et l’inaction de la police dans leurs quartiers. Mais cette communauté qui représente moins de 10% de la population sud-africaine se dit aussi discriminée par le gouvernement en place.

À une trentaine de kilomètres de Johannesburg, une centaine de manifestants barre l’entrée du township d’Ennerdale à l’aide de pneus enflammés. Un groupe de jeunes repoussent les véhicules qui s’approchent de ce barrage improvisé en criant : « Nous les métis, nous voulons être entendus aussi ! Les Noirs sont privilégiés, et ce n’est pas normal, nous devrions tous être égaux ! »

Sur une immense pancarte blanche, les habitants ont marqué quelques mots à la peinture rouge : « Trop noirs du temps de l’apartheid, trop blancs aujourd’hui, arrêtez de nous marginaliser ».

Danny Netnow est un élu local de l’Alliance démocratique, le principal parti d’opposition sud-africain. « Il y a 25 ans, nous nous sommes tous unis pour voter pour un nouveau gouvernement. Mais depuis, il n’y a pas eu un seul logement social construit dans nos quartiers. Pourquoi à votre avis ? »

Un sentiment de discrimination largement partagé par la communauté confirme Heynette. « La communauté métisse occupe un terrain municipal pas loin d’ici. Ça fait déjà trois mois que des maisons ont été construites là-bas. Mais le gouvernement refuse d’installer des sanitaires ou un accès à l’eau. Un autre terrain est occupé par des Noirs un peu plus loin. Eux par contre ont obtenu de l’eau et des sanitaires. Parce qu’ils sont noirs, et pas métis. »

La communauté métisse dénonce régulièrement les politiques de discrimination positive au bénéfice des Sud-Africains noirs, même si le taux de chômage est réellement plus élevé parmi cette tranche de la population.

