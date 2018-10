Nigeria: l'ex-vice-président Atiku Abubakar face à M. Buhari à la présidentielle

Fin du suspense au Nigeria, et début de la vraie campagne : les primaires des partis se sont achevées dimanche 7 octobre sur l'élection du principal candidat d'opposition en vue de la présidentielle de février 2019. C'est l'ancien vice-président Atiku Abubakar qui affrontera l'actuel président sous la bannière du Parti démocratique populaire.

Avec plus de 40%, Atiku Abubakar (1 532 voix) a devancé de loin les douze autres prétendants au titre, dont l'actuel président du Sénat, Bukola Saraki (317 voix), son plus sérieux concurrent.

Pour le porte-parole du candidat de l'opposition, c'est son expérience en tant que vice-président de 1999 à 2007 qui a fait pencher la balance. « Au final, il a réussi à l'emporter du fait de son expérience. Quand on regarde le pedigree des candidats, Atiku Abubakar arrive en tête du fait qu'il a été vice-président du pays. De ce fait là il apparaît comme le candidat le plus préparé, avec une bonne connaissance de la situation politique nigériane et avec un programme : il a parlé de créer des emplois et d'unifier le pays, car si il n'y a pas d'unité, la croissance sera difficile à atteindre », a déclaré à RFI Steve Oliyide, son porte-parole.

« Sa victoire s'explique par le fait qu'il a travaillé dur pour faire campagne et aller vers les électeurs du pays. Par le fait aussi qu'il a réussi à fédérer ce désir de changement de la population nigériane et notamment des membres Parti démocratique du peuple au niveau fédéral pour qu'il y ait un changement de gouvernant en 2019. Le choix d'Abubakar Atiku envoie donc un signal clair sur qui peut gagner face au gouvernement actuel », a souligné Steve Oliyide.

À 71 ans, Atiku Abubakar, originaire de l'État d'Adamawa, au Nord-Est, est un récidiviste : il en est déjà à sa quatrième tentative d'accéder à la fonction suprême, son premier essai remontant à 1992.

Une fâcheuse nouvelle pour Buhari

Il s'agit d'une fâcheuse nouvelle pour l'actuel chef de l'Etat : son nouveau rival est en effet originaire du Nord-Est à dominance musulmane risque de battre campagne sur ses terres.

Issu d'une famille agricole, polygame et père d'une vingtaine d'enfants, Atiku Abubakar a reçu une éducation anti-occidentale centrée sur l'islam.

Avide de savoir, il conclut malgré tout des études de droit et fait ses débuts au service des douanes. Les années 1980 marquent son incursion dans les affaires. Il crée son entreprise de logistique pétrolière et fait fortune à Lagos.

Sa richesse, un atout incontestable

En politique, sa richesse estimée à plus d'un milliard de dollars est un atout incontestable. Son expertise dans le secteur économique, particulièrement dans la gestion des revenus pétroliers joue également en sa faveur.

Girouette politique, Atiku Abubakar a quitté et retrouvé le PDP à plusieurs reprises. Vétéran politique, il traîne aussi quelques casseroles. Soupçonné de corruption lorsqu'il était vice-président sous Obasanjo, il n'a encore jamais eu à faire à la justice.

Son âge, 71 ans, fait grincer des dents la jeunesse nigériane qui espérait voir émerger un candidat d'une autre génération.