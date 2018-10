RDC: plusieurs personnes tuées dans une attaque à Rubaya, dans l'est

Au moins 21 personnes ont été tuées samedi soir dans l'est de la République démocratique du Congo. Des hommes armés ont attaqué les habitants de Rubaya, la principale zone d'exploitation du coltan dans le territoire du Masisi. Les victimes ont été tuées par armes à feu et ou par machettes. L'attaque a également fait 13 blessés graves et le bilan pourrait encore augmenter.

Augustin Munwanziza, président de la jeunesse intercommunautaire de Masisi, a pu avoir quelques informations sur les circonstances de l'attaque qui a duré moins d'une heure, mais ne sait pas encore qui sont les auteurs de ces violences.

« C’était vraiment un incident qui s’est passé en très peu de minutes. A l’heure où les gens rentraient chez eux. Certains étaient au marché pour acheter de la nourriture avant de rentrer et préparer à manger pour les enfants. Et tout d’un coup, ils ont senti le crépitement des balles. Des gens avec des machettes, d’autres avec des armes à feu. Même les forces de l’armée qui étaient sur place étaient un peu ébahies par rapport à cette situation. Il n’y a pas eu vraiment d’intervention militaire et même policière. Ils sont intervenus vraiment quelques minutes après que les assaillants ont pris la fuite ».