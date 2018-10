Les premières machines à voter sont arrivées en RDC

Le premier lot des machines à voter commandées en Corée du Sud est arrivé au port de Matadi, en RDC, samedi dernier. D'autres devront suivre progressivement dans les jours qui viennent. Mais cette machine à voter est toujours au centre de la controverse en RDC.

Sur une commande d'un peu plus de 135 000 machines à voter, 12 000 sont arrivées samedi au port de Matadi. Selon Corneille Nangaa, le président de la Céni, le reste de la commande sera livré de manière hebdomadaire à partir de Matadi et de deux autres ports, ceux de Mombasa, au Kenya, et de Dar es-Salaam, en Tanzanie. Pour le président de la CENI, tout sera prêt d’ici le 23 décembre, date prévue pour les élections.

Toujours pas l'unanimité

Mais cette machine à voter ne fait toujours pas l'unanimité au sein de l'opinion en RDC. L'opposition qui l'a surnommée « machine à voler» ou « machine à tricher » la rejette. « Nous attendons la réunion technique prévue mercredi avec la Céni pour voir comment Nangaa va nous convaincre pour l'utilisation de cette machine », a déclaré l'UNC Vital Kamerehe, l'un des opposants candidats à la présidence de la République. Vital Kamerhe pose également la question de savoir comment et par quels moyens ces machines pourront acheminer dans les différentes régions du pays.