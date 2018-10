Nous continuons à collecter les informations et les procès-verbaux. Cette tâche, devrais-je vous le rappeler, est ardue, fastidieuse. Elle requiert du temps, de la logistique et de la concentration. Nous nous y investissons avec méthode et vigilance. Et si au bout de cette opération objective et de vérification, notre victoire est établie, je dis bien si et seulement si elle est établie, je ne laisserai en aucun cas celle-ci être volée par quiconque car cette victoire serait celle du peuple camerounais, assoiffé de changement. J’appelle à la conscience des gouvernants, sur les conséquences imprévisibles d’une quelconque forfaiture de trop. Nos avocats, au regard du caractère hautement scandaleux des irrégularités dont nous continuons à collecter les preuves, se réservent le droit de saisir ou non la juridiction compétente dans les délais légaux prévus.