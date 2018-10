Eliminatoires CAN 2019: vainqueur du Liberia, le Congo-Brazzaville se replace

Le Congo-Brazzaville enregistre sa première victoire dans ces éliminatoires de la CAN 2019. A domicile, les Diables rouges ont battu le Liberia (3-1). Ils reviennent ainsi provisoirement à la hauteur du Zimbabwe et de la RDC en tête du groupe G. Le Liberia voit ses chances de jouer la prochaine CAN au Cameroun s'amenuiser encore.

Après une défaite face au voisin de RDC (3-1) en juin 2017 et un match nul concédé face au Zimbabwe (1-1) en septembre, le Congo avait besoin d'une victoire, à mi-parcours de ces éliminatoires de la CAN 2019. Et les Diables rouges ont obtenu le résultat dont ils avaient besoin de jeudi 11 octobre au stade Alphonse Massemba-Débat de Brazzaville, théâtre de la rencontre face au Liberia.

Les deux « Prince » du Congo mettent à terre le Liberia en seconde période

Sous les yeux de leurs supporters survoltés, les joueurs du sélectionneur brésilien Valdo ont pris les commandes du match dès la 15e minute de fort belle manière. Sur une contre-attaque rapidement menée, les Congolais ont ouvert le score grâce à Merveil Ndockyt le bien-nommé : sa reprise de volée parfaitement équilibrée dans la surface de réparation n'a pas laissé une seule chance au gardien Boison Wynney.

Les Lone Stars du Liberia ont réagi dès le début de la seconde période. A l'entrée de la surface, l'attaquant Sam Johnson a décoché une lourde frappe qui a mis groggy les fans du Congo-Brazzaville (47e). Dans les tribunes, le président libérien George Weah a apprécié. Mais le dernier mot est bien revenu aux locaux. Prince Ibara a déployé son 1,88m pour redonner l'avantage aux siens de la tête (62e). Puis, c'est le capitaine Prince Oniangué, lui aussi de la tête, qui a clôt les débats en fin de rencontre (90e).

Au classement du groupe G, le Congo-Brazzaville respire un peu mieux après ces premières victoires. Les Diables rouges occupent la 3e place avec 4 points (0 de différence de buts), à égalité provisoirement avec le Zimbabwe (+3) et la République démocratique du Congo (+2). La hiérarchie va toutefois bouger samedi 13 octobre avec la rencontre RDC-Zimbabwe. Avec un seul point (un match nul et deux défaites et une différence de buts de -5), le Liberia voit son rêve de jouer la prochaine CAN au Cameroun s'effriter. Les Lone Stars n'ont plus joué cette compétition depuis l'édition de 2002.