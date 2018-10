Juvénal Habyarimana: non-lieu demandé en France contre les dignitaires rwandais

Le parquet de Paris a demandé le 10 octobre un non-lieu au terme de l'enquête sur l'attentat contre le président rwandais Juvénal Habyarimana, épisode déclencheur du génocide de 1994 contre les Tutsis.

En France, le vice-procureur de la République de Paris, Nicolas Renucci, a demandé le 10 octobre un non-lieu contre les dignitaires du régime rwandais dans l'affaire de l'attentat contre l'avion de l'ex-président Juvénal Habyarimana, selon des extraits d'un document qui circule sur les réseaux sociaux.

Intervenu le 6 avril 1994, cet attentat est considéré comme l'événement déclencheur du génocide rwandais. Si le non-lieu est retenu par les juges d'instruction, il n'y aura pas de procès. Pour l'avocat de la famille Habyarimana, Me Philippe Meilhac, ce réquisitoire est « politique » mais ne surprend pas.

#Rwanda #France : Requisitoire de non lieu ddé le 10 octobre dans l’affaire de l’attentat contre l’avion d’Habyarimana. « C’est un requisitoire politique qui intervient alors qu’on donne la tête de la Francophonie à la ministre rwandaise » - Me Meilhac, avocat famille Habyarimana pic.twitter.com/YGbRwbYY3z Sonia Rolley (@soniarolley) 13 octobre 2018

« On a eu l'occasion de constater il y a quelques années que le ministère public s'était complètement désolidarisé et avait lâché les parties civiles dans ce dossier, déclare-t-il. Cette position du ministère public a une explication de toute évidence politique et j'en veux pour preuve que ces réquisitions tombent le jour de l'élection d'une haute dignitaire rwandaise à la Francophonie ».

« Pour peu surprenantes qu'elles soient, ces réquisitions sont tout à fait inacceptables pour les parties civiles qui estiment qu'il y a des charges pour organiser un procès », ajoute Me Meilhac.