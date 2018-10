Terrorisme au Burkina Faso: Barkhane en renfort

La force militaire française Barkhane est de plus en plus souvent sollicitée par les autorités burkinabè, confrontées à une recrudescence des attaques.

Victime d'attaques croissantes sur son sol ces derniers mois, le Burkina Faso n'hésite plus à solliciter la force française Barkhane, venue prêter main-forte à ce pays du Sahel à plusieurs reprises en quelques jours. Le 6 octobre, les militaires français sont ainsi intervenus prés de Pama dans l'est du pays.

Des tirs de semonces ont été tirés depuis des hélicoptères français, précise l'état-major français à Paris, qui souligne que Barkhane se tient prête à intervenir pour « soutenir les forces armées du Burkina face à la menace jihadiste ».

« La situation sécuritaire au Burkina Faso reste fragile, diagnostique le colonel Patrick Steiger, porte-parole de l'état-major des armées. Barkhane fait preuve, évidemment, de vigilance. A la demande des autorités du Burkina Faso, Barkane reste en mesure de fournir un appui, comme dans le secteur de Pama, à l’est, avec une patrouille de Burkinabè, appuyée par Barkhane. Il y avait un appui de différentes manières dont un appui au sol ».

« Ce sont des demandes d’appui auxquelles la France et en l’occurrence Barkhane répond favorablement, poursuit-il. L’est du pays était la cible de plusieurs attaques ces derniers mois, avec des groupes armés qui ont mené des attaques de prédation, quelques actions à l’encontre des forces de sécurité, en profitant notamment de la faible densité de population et du caractère luxuriant de la végétation. Les différentes actions - à peu près une attaque par mois depuis un an - de ces groupes n’ont pas été revendiquées ».