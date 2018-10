Congo-B: une rentrée littéraire sur le thème de la cohésion nationale

Des écrivains congolais, des anciens comme des plus jeunes, se sont retrouvés ce samedi 13 octobre à l’occasion de la deuxième édition de leur rentrée littéraire placée sous le thème : « La littérature un outil de cohésion nationale et du mieux vivre ensemble ». L’évènement a été dominé par une série de tables rondes animées en présence des amoureux du livre qui demandent aux organisateurs de rendre cette rentrée littéraire plus populaire.

C’est la librairie Les Manguiers qui a servi de cadre pour la deuxième édition de la rentrée littéraire du Congo (Relico). Le dispositif de ses rayons de livres a été modifié pour laisser la place aux écrivains comme Winner Dimixson qui a présenté son œuvre poétique Les pages factuelles.

« J’ai écrit ce livre afin que l’être humain qui est un être homo sapiens qui porte en lui les germes de la vie, les germes du renouvellement, puisse exceller et tendre de plus en plus vers l’altérité sur des bases solides fondées sur l’amour et le respect mutuel », a-t-elle argumenté.

Les écrivains autorisés à prendre part à ce rendez-vous ont tous publié au moins un ouvrage entre octobre 2017 et octobre 2018, a expliqué l’auteur Florent Sogni Zaou.

Selon Emile Gankama auteur du roman La ville aux âmes ivres, la rentrée littéraire est un point de rencontre et d’échanges entre les vieux écrivains et les artistes en herbe.

Quelques participants ont souhaité que les prochaines éditions soient organisées en public dans les quartiers populaires.