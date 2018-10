RDC: un réseau de faussaires démantelé au sein de la société des transports

En RDC, un réseau de faussaires a été démantelé au sein de la Société commerciale des transports et des ports (SCPT), ex-Onatra. Les services du conseiller spécial pour la bonne gouvernance et contre le blanchiment d'argent estiment à environ un million de dollars volés.

Des agents véreux avec une complice employée dans une banque commerciale ont été mis aux arrêts à Kinshasa et détenus au parquet de Matete. Cette bande s'était spécialisée dans l'imitation des signatures pour se procurer l'argent de l'entreprise.

« Ils n'ont pas de cœur », ont réagi les agents rencontrés à la direction générale de la Société commerciale des ports et de transport. Ils sont surpris d'apprendre qu'un détournement d’environ un million de dollars a eu lieu au sein de l'entreprise.

Or, depuis au moins cinq mois, les salaires du personnel n'ont pas été payés. Quant aux retraités, ils sont plusieurs à attendre depuis des années les frais de fin de carrière. « Beaucoup d'entre nous sont morts bien avant de bénéficier de ce droit », explique un retraité qui accuse les responsables de la gestion des ressources humaines et ceux de la trésorerie de faire main basse sur cet argent.

Il y a quelques années, une enquête en interne avait abouti au limogeage des dirigeants de la Société commerciale de transports et de prots sans aucune suite. Aujourd'hui ce sont six agents internes et une employée de banque qui sont sous les verrous. « Nous espérons une sanction pour décourager la mauvaise gouvernance », déclare un syndicaliste de la Société commerciale des ports et transports.