Une fraude dans la filière bois fait perdre 12 milliards de FCFA au Congo-B

Les autorités congolaises ont publié vendredi 12 octobre le rapport d'une enquête administrative menée dans la filière bois à la demande du président Denis Sassou Nguesso. Il ressort de cette enquête que le pays a perdu plus de 12,6 milliards de FCFA (plus de 19,2 millions d'euros) entre 2016 et 2017 dans une fraude impliquant les sociétés forestières et des fonctionnaires véreux. La Commission d'enquête a travaillé exclusivement dans la partie sud du pays.

Mise sur pied à la demande du chef de l'Etat congolais et placée sous la tutelle de l'Inspection générale d'Etat, la Commission a mené son enquête auprès du Service de contrôle des produits forestiers à l'exportation et d'autres organismes intervenant dans le circuit d'exportation du bois, notamment les services des douanes et le port autonome de Pointe-Noire.

Elle a décelé une importante fraude. Orchestrée par les compagnies forestières avec la complicité des fonctionnaires véreux, cette fraude a fait perdre à l'Etat d'importantes recettes, selon Florent Tsiba directeur de cabinet du président de la République. « Pour la seule période de 2016 à 2017 couverte actuellement par les investigations menées uniquement dans la partie sud du pays, le manque à gagner pour le Congo, du fait de la fraude, est de 12 653 136 205 francs CFA. Toutes ces sommes sont détenues, de manière totalement illégale, par les entreprises de la filière avec la complicité d'agents véreux de l'administration », a-t-il déclaré.

Le nombre et les noms des sociétés et des fonctionnaires à l'origine de la fraude n'ont pas été révélés. C'est à la justice de prendre normalement le relais et de punir s'il y a lieu, a indiqué une source proche du dossier.