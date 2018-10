Elections locales en Côte d'Ivoire: le RHDP et les indépendants en tête

La publication des résultats des régionales et des municipales du samedi 13 octobre se poursuit en Côte d'Ivoire. La Commission électorale indépendante (CEI) poursuit son travail dans un climat de suspicion de fraude et de manipulation des résultats. Ce 15 octobre, après un week-end de contestations et de tensions marqué par la mort de trois personnes, la CEI continue d'égrener les chiffres.

En Côte d'Ivoire, l'annonce des derniers résultats des municipales était attendue ce 15 octobre vers 18h mais le pays est toujours dans l'attente, sans nouvelles de la Commission électorale indépendante (CEI). Les scores d'environ 150 mairies sur 201 que compte le pays sont cependant connus.

On distingue ainsi une avance confortable de la coalition présidentielle RHDP qui remporte les communes abidjanaises de Treichville, Koumassi, Yopougon et Abobo où a été élu le ministre de la Défense, Hamed Bakayoko. A l'intérieur du pays, le pouvoir rafle les communes de Bouaké, la deuxième ville du pays, de Grand-Bassam et de San-Pédro, stratégique en raison de son port de commerce.

De son côté, le PDCI, désormais dans l'opposition, remporte l'importante mairie de Cocody et conserve la mairie du Plateau, le centre d'affaires d'Abidjan qui a connu un climat très tendu depuis le jour du vote jusqu'à hier soir avant que le candidat de la majorité RHDP ne reconnaisse sa défaite ce 15 octobre après-midi.

Dans le reste du pays, le parti historique garde la capitale administrative Yamoussoukro, fondée par le père de l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny, ainsi que Daoukro, le fief de l'actuel chef du parti, Henri Konan Bédié.

Percée des indépendants

On observe aussi une percée des candidats indépendants qui ont pour l'instant remporté plus de municipalités que le PDCI, occupant ainsi la deuxième place du podium dans cette élection.

A Abidjan, au Plateau, Fabrice Sawegnon, communicant très connu pour avoir organisé les campagnes de différents chefs d'Etat africains de la sous-région, faisait face à Jacques Ehouo. L'ambiance était très tendue car chacun revendiquait sa victoire dès le 13 octobre au soir. Mais cet après-midi, Fabrice Sawegnon a reconnu sa défaite sur son mur Facebook. Le quartier est donc plus apaisé désormais que la veille.

En revanche, à Port-Bouët, les partisans du candidat PDCI manifestaient ce soir devant le siège local du parti, attendant toujours la publication des résultats. Ils estimaient avoir gagné et se demandaient pourquoi les agents électoraux ne prononçaient pas la victoire de leur candidat. Ils voudraient manifester jusque devant la section locale de la CEI, mais en sont empêchés par la police, ce qui laisse craindre des débordements.

