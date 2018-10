Elections locales en Côte d'Ivoire: large victoire du parti présidentiel

On connaît désormais les résultats quasi complets des élections municipales et régionales qui se sont tenues en Côte d’Ivoire samedi 13 octobre. Le RHDP, la coalition au pouvoir, arrive en tête.

Il ne manque qu'une région du Guémon et la commune de Port-Bouët à Abidjan où le vote doit être repris pour que les résultats des régionales et locales de samedi soient complets. Mais on sait déjà que le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, parti au pouvoir) a remporté une large victoire, en raflant plus de 90 communes sur 201. Son ancien allié et désormais rival le PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire) en obtient 47. Les indépendants, eux, arrivent en tête dans 51 municipalités.

Pour relativiser ces chiffres, il faut toutefois garder à l'esprit que les deux partis n'ont pas présenté des candidats partout. Le RHDP était présent dans 180 communes, le PDCI seulement dans une centaine.

La plupart des électeurs d'Abidjan ont voté pour le RHDP, notamment dans le quartier populaire d'Abobo. A Bouaké, la deuxième ville du pays, le maire sortant RHDP est aussi reconduit. La coalition au pouvoir conserve également le fief du Premier ministre Korhogo dans le nord.

De son côté, le PDCI remporte la commune du Plateau dans la capitale économique, lieu de tensions ce week-end après le scrutin. A Abidjan, Cocody tombe aussi dans l'escarcelle du parti d'Henri Konan Bédié, qui conserve par ailleurs la capitale politique Yamoussoukro.

La domination du parti présidentiel est encore plus marquée dans les résultats des régionales. Sur 31 circonscriptions, 18 vont au RHDP et seulement cinq au PDCI. Le Front populaire ivoirien (FPI) remporte une seule région. A sa tête, Pascal Affi N’Guessan, leader d'une des deux branches du parti de l'ex-président Laurent Gbagbo.