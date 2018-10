Comores: l'ONU et l'UA appellent au calme après les violences à Anjouan

Mercredi 17 octobre, l'Union africaine et l’ONU ont appelé au « calme » et au « dialogue » à Anjouan, cette île des Comores où des affrontements opposent l'armée à des opposants au régime depuis trois jours.

Difficile de savoir exactement ce qui se passe à Anjouan. Le gouvernement assure que les tirs ont cessé, mais des sources sur place affirment le contraire. On ne sait toujours pas exactement qui sont les hommes armés qui se trouvent dans la ville de Mutsamudu et dans les environs. On ne sait pas non plus combien ils sont. Des renforts militaires ont été envoyés sur l'île, mais pour l'instant, la situation n'est pas encore apaisée.

Dans un communiqué, le gouverneur de l'île précise que les revendications sont légitimes. Elles portent notamment sur le maintien de la présidence tournante entre les trois îles des Comores, dont le principe a été modifié par la réforme de la Constitution adoptée lors du référendum contesté de juillet. Le gouverneur d'Anjouan assure en revanche qu'il ne soutient d'aucune manière un conflit armé.

Anjouan est l'une des îles de l'archipel des Comores. © google.com

Les violences ont causé la mort d'au moins trois personnes. Trois victimes des hommes armés, selon le ministre de l'Intérieur. Il affirme que les forces de l'ordre ne sont pas responsables de ces décès.

Préoccupation

Exprimant leur inquiétude face au risque de dégradation dans cet archipel agité de coups d'Etat et de crises séparatistes depuis son indépendance de la France en 1975, les Nations unies et l'Union africaine (UA) ont appelé au « calme » et au « dialogue », d'une même voix mais dans des communiqués séparés. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé « sa préoccupation » et « appelle toutes les parties concernées à faire preuve de calme et de retenue dans l'intérêt de la paix et de la stabilité aux Comores ». De son côté, l'Union européenne estime que ces « violences à Anjouan et la rupture du dialogue politique comportent le risque d'une crise majeure aux Comores ».

Le climat politique est tendu depuis le référendum constitutionnel du 30 juillet dernier, autorisant désormais le président à effectuer deux mandats consécutifs. Le dialogue qui devait permettre d'apaiser la crise a été interrompu au début du mois.