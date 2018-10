Des réfugiés parmi les Congolais expulsés de l'Angola vers la RDC

Selon l'ONU, plus de 250 000 personnes ont été expulsées d'Angola vers le Congo depuis le début du mois et l'ultimatum du pouvoir angolais. Mais le HCR a prévenu Luanda que parmi elles se trouvaient des réfugiés.

Les migrants en situation irrégulière ont notamment traversé la frontière au niveau du Kasaï et de la petite ville de Kamako. Cet afflux massif pose des problèmes sanitaires et sécuritaires. Beaucoup d'hommes jeunes, mais aussi des enfants, des femmes et des personnes âgées. Des gens souvent dépourvus de moyens qui cherchent à rentrer chez eux. Mais parmi ces milliers d'expulsés, certains sont des réfugiés et ne sont donc pas concernés par l'opération.

A ce jour ils seraient 50, soit neuf familles de réfugiés identifiés par le Haut-Commissariat pour les réfugiés côté Congolais. Ils ont fui les violences du Kasaï l'an dernier et n'auraient jamais dû se retrouver parmi les expulsés. Mais visiblement les autorités angolaises n'ont pas fait la différence.

A la frontière de la RDC, les douanes sont prises de court, comme l'explique Emery Kianga, de l'Office international pour la migration (OIM) à Kinshasa. « Etant donné que les gens arrivent en masse, les équipes qui sont sur le terrain ne savent pas distinguer qui est réfugié et qui ne l’est pas parce que même les services étatiques qui sont commis à l’enregistrement parfois sont débordés, explique-t-il. Ils n’arrivent pas à enregistrer tout le monde et c’est difficile de connaître le statut de tout le monde. »

35 000 réfugiés du Kasaï

La situation est compliquée à bien des égards. Beaucoup d'expulsés n'ont même pas de papiers d'identité congolais. Et en Angola, il n'existe pas de procédure d'enregistrement des réfugiés même si des mesures sont en préparation. C'est donc le HCR qui a répertorié 35 000 réfugiés venus du Kasaï l'année dernière.

Pour Philippa Candler, porte-parole du HCR à Luanda, les autorités angolaises sont favorables au retour des réfugiés expulsés par erreur. « Ils nous ont assuré à tous les niveaux que ce n’était pas du tout leur intention d’impliquer des réfugiés dans cette opération, et ils veulent à tout prix essayer d’éviter cela », assure-t-elle.

L'enregistrement des réfugiés par le HCR s'est officiellement arrêté en juillet 2017 et ne continue aujourd'hui qu'au compte-gouttes. Mais les ONG s'inquiètent de personnes qui auraient fui le Kasaï après cette date, passant à travers les mailles du filet onusien. Des réfugiés sans statut et donc sans recours s'ils venaient à être expulsés vers le Congo. Le HCR assure qu’il reste vigilant.