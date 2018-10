Blinky Bill, DJ et producteur kényan, invente le futur de la musique africaine

Le nom du disque est peut-être difficile à prononcer en français, mais sa musique fait l’effet d’une bombe. Le Kényan Blinky Bill a sorti ce 19 octobre son premier album solo « Everyone’s just winging it and other fly tales ». Les morceaux gorgés de groove et mâtinés d’électronique ont fait chavirer le MaMA, festival de découvertes musicales, à Paris.

Le Kényan Blinky Bill n'a pas son pareil pour trouver des sons qui font danser et des rythmes qui font planer. Difficile de résister à la musique de ce compositeur, DJ et producteur éclectique.

« J’aime jouer avec les sons africains traditionnels, mais aussi le funk, le jazz, la dance music, l’électronique, confie Blinky Bill dans les locaux de son label, Lusafrica / The Garden. Mon idée, il y a quelques années, c’était de devenir un musicien de jazz… et puis j’ai découvert la musique électro et ça m’a plutôt plu ! »

Barbe noire, casquette et blouson de cuir du même ton, Blinky Bill avait déjà trois albums à son actif avec le groupe Just a Band quand il a décidé de se lancer en solo.

A une exception près, tous les titres du nouvel album ont été enregistrés à Nairobi, la capitale kényane, une ville que Blinky Bill décrit comme « très créative », même si, ajoute-t-il, « aucune structure ne soutient les artistes ». « Nous, les créateurs, nous sommes nos propres sponsors en quelque sorte, poursuit-il. Le bon côté de cela, c'est que ça nous oblige à être toujours innovants. On apprend à faire avec ce qu’on a … et à tirer le meilleur de ce qu’on a… »

Signe de reconnaissance et de la notoriété de Blinky Bill, le musicien est appelé, depuis quatre ans, à s’exprimer dans des conférences TED à travers le monde. Il intervient sur le thème de l'avenir de la musique africaine. Il est certainement le meilleur expert en la matière.