Législatives au Gabon: dernière semaine de campagne pour la majorité

Au Gabon, le deuxième tour des élections législatives est prévu le samedi 27 octobre. Nous allons dans le VIe arrondissement où Eliane Frida Mindoungani, candidate du Centre des libéraux réformateurs (CLR), parti de la majorité présidentielle, affronte, au deuxième tour, un candidat indépendant.

C'est une grande joie pour cette modeste famille de recevoir la maire de l'arrondissement. Eliane Frida Mindoung enjambe les flaques et les mares d'eau pour aller d'une case à une autre.

« On a l’habitude. Vous voyez qu’on est familiarisés. On descend, on mange, on dit bonjour, on fait les accolades. C’est la famille », explique-t-elle.

Après cinq ans à la mairie, la jeune femme veut devenir députée pour défendre le développement du quartier. Le travail abattu à la mairie convainc-t-il les populations ?

Quelle que soit l'issue du deuxième tour, la majorité présidentielle sera majoritaire à l'Assemblée nationale. Elle a raflé la majorité absolue dès le premier tour.