RDC: violente attaque à Béni de présumés combattants ADF

Au moins 12 personnes ont été tuées dans la soirée du samedi 20 octobre à Béni (Nord-Kivu), d'après le premier bilan fourni par le bourgmestre de la commune de Rwenzori et la société civile. Parmi les victimes, il y a un militaire. La population est descendue dans la rue pour manifester contre cette énième attaque en pleine ville de Béni.

Selon le récit de l’armée et de la police, c’est vers 18 heures que les présumés combattants ADF se sont introduits dans la ville, par la commune Rwenzori, contournant une position de l’armée.

Munis d’armes à feu et de machettes, ils se sont attaqués à la population civile, tuant une dizaine de personnes. D’autres civils ont été kidnappés et plusieurs maisons pillées. L’affrontement avec l’armée a duré environ quatre heures.

Ce dimanche matin, plusieurs corps gisaient encore par terre provoquant la colère de la population qui est descendue dans la rue. Le bâtiment de la mairie a été la cible de projectiles et plusieurs autres cas de casse ont été rapportés.

L’armée et la police ont tiré pour disperser les manifestants.

Selon le baromètre sécuritaire du Kivu, un projet conjoint mené par Human Rights Watch et le Groupe d’études sur le Congo, au moins 235 personnes ont été tuées au cours de plus de 100 attaques menées à Béni, entre janvier et septembre de cette année.