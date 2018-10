Cameroun: tensions avant la proclamation des résultats de la présidentielle

Au Cameroun, le Conseil constitutionnel va proclamer ce lundi 22 octobre les résultats de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 7 octobre. Dimanche à Douala en prélude à cet événement, des opposants ont projeté une manifestation de protestation dans les rues de la ville. Ils entendaient dénoncer ce qui pour eux n'est rien d'autre qu'un hold-up électoral, en prévision de la victoire probable de Paul Biya. Les forces de l'ordre ont fait échec à cette manifestation.

La manifestation qui avait été interdite par les autorités de la ville a littéralement été étouffée par les forces de l'ordre et de sécurité. Aux premières heures de la matinée, la résidence du député du SDF Jean Michel Nitcheu, qui en était le principal organisateur, a été encerclée par plusieurs dizaines de policiers. Un de ses proches a témoigné qu'il n'a ainsi pu sortir de chez lui.

Le même dispositif a été observé chez Édith Kah Wallah du Cameroon People's Party. Sur une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, on l'a vue en pleine discussion avec des policiers qui étaient postés devant sa résidence. Le point de rassemblement où étaient attendus les manifestants a aussi été investi par les forces de l'ordre, ainsi que l'itinéraire où était prévue la marche.

Ce déploiement tous azimuts a finalement eu raison, même des plus téméraires, et la marche n'a finalement plus eu lieu.

À Yaoundé en revanche c'était le calme plat. Toute la journée des employés se sont affairés sur l'une des sept collines de la ville où est juché le palais des congrès et où siège le Conseil constitutionnel. La cérémonie de proclamation des résultats de la présidentielle y est prévue à 11h, en fin de matinée.