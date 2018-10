Quand on s'est réveillé lundi dernier, on ne pouvait pas venir travailler. Les gendarmes avaient tout bloqué parce que des gens avaient pris le contrôle de notre capitale. Quand on a su ça, on est resté chez nous. On n'a pas pu bouger durant une semaine complète. Aujourd'hui, on a pu sortir et reprendre notre activité. Grâce à Dieu, on voit que les gens sont revenus dans la capitale. On peut travailler dans le calme, il n'y a aucun problème.