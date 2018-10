RDC: l'UDPS ira voter avec ou sans la machine à voter

L'UDPS, stratégiquement, a pris l'option de mettre Kabila devant ses responsabilités [...] L'important c'est d'aller aux élections, de mettre en place des stratégies de surveillance de ce processus électoral et aussi de se choisir un candidat commun. Dire qu'il ne faut pas aller aux élections avec la machine à voter, nous pensons que ce serait tomber dans le piège de Kabila [...] Entre le report des élections pour raison de machines à voter et aller aux élections avec ou sans machines, l'UDPS a choisi le moindre mal, c'est d'aller aux élections et de consacrer par dessus tout le départ de Joseph Kabila du pouvoir.