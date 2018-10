Présidentielle au Cameroun: les évêques dénoncent la fiabilité des résultats

Les évêques du Cameroun émettent des doutes sur la transparence des résultats de la présidentielle annoncés ce lundi 22 octobre. Des chiffres qui donnent le président sortant, Paul Biya, vainqueur avec 71% des voix, devant Maurice Kamto, 14%, selon les résultats officiels. L'opposant rejette ces chiffres et affirme être arrivé en tête des suffrages. Monseigneur Samuel Kleda, le président de la Conférence épiscopale, estime que les résultats annoncés par le Conseil constitutionnel suscitent des interrogations.

« Je crois que ces résultats ne relatent pas vraiment la réalité de fait, explique Monseigneur Samuel Kleda, interrogé par RFI. Ces résultats ne me semblent pas corrects, ne sont pas corrects du tout»

Le président de la Conférence épiscopale s'appuie sur des exemples précis. « Je donne seulement des exemples : dans le grand Nord, où le parti au pouvoir a remporté 89 %, c’est là où il y a le plus de difficultés, où il y a plus de misère, où les gens sont obligés quelquefois d’immigrer, où des jeunes ont rejoint le groupe Boko Haram, il est difficile que là-bas on obtienne ce pourcentage-là. Ces chiffres qu’on nous présente aujourd’hui sont-ils seulement fiables ? »

Rappelons que le président Paul Biya, âgé de 85 ans, a été officiellement réélu pour un septième mandat à la tête du Cameroun qu'il dirige depuis 1982, soit 36 années de présidence. Il a été donné vainqueur, lundi 22 otobre, avec quelque 71% des voix, du scrutin du 7 octobre, après plus de quatre heures de proclamation des résultats donnés par le Conseil constitutionnel, département par département.