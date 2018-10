Le président du gabonais Ali Bongo hospitalisé en Arabie saoudite

Le président du Gabon Ali Bongo Ondimba a été hospitalisé à Riyad, selon l'agence de presse officielle saoudienne. La SPA n’apporte aucune précision sur les causes de l'hospitalisation.

Selon un porte-parole de la présidence gabonaise cité par l’AFP, ce n’est « rien de grave ». Le président Bongo, qui est âgé de 59 ans, serait simplement fatigué.

Gabon: le président Ali Bongo hospitalisé à Riyad (Arabie Saoudite) en marge d'un forum économique.



Présidence gabonaise a affirmé à l'AFP qu'il ne s'agissait de "rien de grave" et que M. Bongo était simplement fatigué #AFP pic.twitter.com/BWClLX3mmM Amaury Hauchard (@amhauchard) 26 octobre 2018

L’ambassadeur du Gabon aux Etats-Unis assure que le président souffre d’« épuisement ». C’est du moins ce que rapporte une journaliste du Washington Post sur son compte Twitter.

Le président Bongo était censé participer mercredi à un forum économique à Riyad, mais n'a pas été aperçu à la Future Investment Initiative. Il a plutôt reçu la visite à l’hôpital du prince héritier Mohammed ben Salman.

Le président Bongo n’a pas assisté non plus, vendredi, à Ndjamena, au sommet extraordinaire de la Cemac, la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale.