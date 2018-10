Le Premier ministre éthiopien à Paris pour parler culture et questions migratoires

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est en visite ce lundi à Paris. Il sera reçu par le président français. Les deux hommes devraient parler culture, climat et questions migratoires, avec en ligne de mire la visite d'Emmanuel Macron en Ethiopie au printemps prochain.

Le 14 juillet dernier, le président français avait appelé le Premier ministre éthiopien pour le féliciter des réformes qu'il avait engagées. A cette occasion, Emmanuel Macron avait convié Abiy Ahmed à Paris, et ce dans l'idée de préparer son futur déplacement en Ethiopie au printemps prochain.

Cette visite s'inscrit donc dans ce cadre. Au programme des discussions de ce lundi : la culture et le patrimoine d'abord. Le gouvernement éthiopien entend mettre en valeur le palais du jubilé d'Hailé Sélassié 1er. Or, explique-t-on à l'Elysée, la France a un savoir-faire reconnu en la matière. Les deux pays devraient donc travailler à un partenariat et c'est certainement pour juger du savoir-faire français qu'Abiy Ahmed visitera l'Hôtel de la Marine, un bâtiment actuellement en rénovation.

Outre ce sujet, les deux hommes parleront également climat. L'Ethiopie est perçue par Paris comme un partenaire important de la COP21.

Emmanuel Macron et Abiy Ahmed échangeront aussi sur les enjeux migratoires, alors que beaucoup d'hommes et de femmes continuent de fuir la Corne de l'Afrique.

A noter que pour cette visite, Abiy Ahmed sera accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, dont Workneh Gebeyehu, son ministre des Affaires étrangères et Ahmed Shide, en charge de l'Economie et des finances...

Et le Premier ministre éthiopien clôturera sa journée parisienne par un dîner avec le Medef, le Mouvement des entreprises de France, avant de s'envoler mardi pour l'Allemagne.