Ces camps de redressement sont essentiellement des camps militaires. Les gens sont emmenés là-bas, puis ils sont endoctrinés. Ils apprennent la Constitution, l’importance de l’Etat de droit… On leur demande aussi souvent de faire des exercices physiques. Puis ils sont libérés. Ils ne sont inculpés de rien. La police est allée dans des endroits où l’on fume la chicha, dans des bars… et ils ont juste arrêté toute personne vaguement jeune, surtout des hommes. Le porte-parole de la police a justifié les arrestations par la montée de la criminalité dans la capitale. Mais c’est faux, ils ont juste visé une certaine catégorie d’âge, c’est très préoccupant. C’est quelque chose qui arrivait régulièrement dans l’histoire récente de l’Ethiopie, mais c’est très contradictoire avec les réformes menées au cours des six derniers mois. Donc c’est inquiétant que ce procédé d’envoyer des jeunes en camp de redressement se poursuive.