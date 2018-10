RCA: coups de feu à l'Assemblée lors de l'élection du nouveau président

Alors que les députés s'apprêtaient à élire le nouveau président de l'Assemblée nationale après la destitution de Karim Meckassoua vendredi, le vote a été suspendu à la suite de tirs d'armes à feu en plein hémicycle.

Emotion au Parlement. L’hémicycle a été évacué après des tirs à l’intérieur même de celui-ci. Les candidats au perchoir étaient en train de faire leurs discours.

Le premier candidat Timoléon Baïkoua avait fini sa présentation et le deuxième et dernier candidat Laurent Ngon Baba était en train de parler quand une rumeur est montée de l’arrière des rangs de l’hémicycle. Le député Alfred Yékatombe, mieux connu sous son surnom « Rambo », un ancien chef antibalaka, a pris à partie un autre député, on ne sait pas encore pourquoi.

Alors que Laurent Ngon Baba était en train de parler, le député « Rambo » a brandi une arme, créant une vague de panique dans l’hémicycle. Des éléments des forces armées ont intercepté le député. C’est alors que deux coups de feu sont partis. Alfred Yékatombe a été arrêté.

Il faut dire que les députés n’avaient pas été fouillés à l’entrée malgré la présence des forces de l’ordre assez importante. La séance a été levée pour une heure mais le premier vice-président de l’Assemblée nationale a assuré que le vote aurait bien lieu aujourd’hui.

Néanmoins la majorité des députés a quitté le Parlement ce qui risque de sérieusement compromettre ou en tout cas de poser des problèmes de crédibilité pour l’élection de ce nouveau président de l’Assemblée nationale.