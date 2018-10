[Reportage] Bénin: l’élection de Bolsonaro au Brésil inquiète

Bénin, Jair Bolsonaro vient d’être élu président du Brésil. L'arrivée d'un leader de l'extrême droite inquiète, même au Bénin, pays avec qui il a des liens historiques. On ignore surtout ses intentions sur le plan de la coopération. Alors on s'interroge.

Tout ce qu'on sait de Jair Bolsonaro ici est son passé militaire, sa défense de la dictature et des tortionnaires. Et en Afrique, les adeptes du règne kaki n'ont pas beaucoup d'amis

Ses déclarations incendiaires sont arrivées aux oreilles des Béninois et cela lui coûte cher dans l'opinion et surtout auprès des Afro-Brésiliens de la ville de Ouidah.

Côté officiel, personne ne fait encore état publiquement de ses inquiétudes, mais en coulisses on est stupéfait et on frémit de voir le Grand Brésil élire à sa tête un dirigeant de l'extrême droite.

Autre motif d'interrogation, l'absence de l'Afrique dans son programme. Le Brésil est membre du BRICS, le club des puissances émergentes, aux côtés de la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Cette année, l'institution donne la priorité à l'Afrique avec plusieurs projets de développement et on est pressé de savoir ce que va faire Bolsonaro.

Plus spécifiquement avec le Bénin, il existe des projets dans les secteurs, aérien, de la santé et des routes. Quand on demande si le Bénin redoute une remise en cause de ces projets, un diplomate répond « que le nouveau président du Brésil respecte les accords et les engagements pris par son pays ».