Tunisie: attentat-suicide sur l'avenue Bourguiba

La capitale tunisienne a été frappée par un attentat-suicide ce lundi 29 octobre. Plusieurs blessés ont été déplorés. Cela fait plusieurs années que le pays n'avait pas connu d'acte terroriste.

Il est environ 14h lorsqu'une explosion est entendue dans le centre-ville de Tunis. Une femme vient de se faire exploser sur la grande artère de la ville, l'avenue Habib Bourguiba, en face de l'hôtel Africa, non loin du ministère de l'Intérieur. Le secteur, très fréquenté, a été rapidement bouclé.

La kamikaze ciblait vraisemblablement des véhicules de police. Selon le ministère de l'Intérieur, l'« explosion terroriste », selon ses termes, a fait neuf blessés, dont huit membres des forces de sécurité. La ceinture explosive était de fabrication artisanale et les explosifs n'étaient pas de forte intensité. La police tunisienne a pu l'identifier la terroriste comme originaire la ville de Mahdia et elle n'est pas connue de la police.

Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on voit plusieurs ambulances transporter des blessés de l'endroit de l'explosion.

La Tunisie, qui dépend largement du tourisme, a relevé ses mesures de sécurité depuis une série d'attentats commis en 2015, dont l'attaque contre le musée du Bardo où 21 personnes ont été tuées, puis dans la station balnéaire de Sousse, qui a fait 38 morts, et enfin sur l'avenue Mohamad, non loin du lieu de l'attentat d'aujourd'hui. Un kamikaze c'était fait exploser, visant un minibus de la garde présidentielle et tuant 13 membres de cette garde.