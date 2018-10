Cameroun: un missionnaire américain tué près de Bamenda

Un pasteur américain a été tué ce mardi 30 octobre près de Bamenda dans la région du nord-ouest anglophone du Cameroun. Il roulait à bord d'un véhicule lorsque sa voiture a été criblée de balles. Les autorités camerounaises ont indiqué qu'il a été victime des indépendantistes armés qui sont en conflit avec l'armée dans cette partie du pays.

Le missionnaire américain était en route pour Bamenda en provenance de Bambili ou il était installé depuis deux semaines. Arrivé à Bambui, à 14 kilomètres de Bamenda, son véhicule a essuyé des tirs dont l'origine a été attribuée aux combattants séparatistes, dans un communiqué du ministère camerounais de la Défense.

Blessé dans cette attaque, il a été conduit dans un hôpital de Bamenda ou il est finalement décédé. Son épouse, qui se trouvait dans le même véhicule ainsi qu'un de ses fils et un autre pasteur s'en sont quant à eux sortis sains et saufs. « Mon cher mari, Charles, est désormais avec le Sauveur qu'il a adoré et fidèlement servi », a-t-elle posté sur les réseaux sociaux quelques heures plus tard. Indiquant que son « cœur est brisé ».

Depuis Washington, le porte-parole adjoint du département d'Etat a lui aussi confirmé « la mort d'un citoyen américain à Bamenda ».

Dans son communiqué, le ministre camerounais de la Défense a précisé que la riposte de l'armée a permis de neutraliser quatre combattants séparatistes. Il a par ailleurs invité « les ressortissants étrangers dont la présence est indispensable dans les deux régions anglophones à se signaler aux autorités administratives locales », afin de les faire accompagner d'un dispositif sécuritaire approprié.