Assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon: où en est l'enquête?

Un des freins qui se pose aux enquêteurs, c'est toujours l'insécurité et la difficulté de travailler dans cette région au nord du Mali. « Malheureusement, Kidal échappe au contrôle de l'Etat malien », souligne Tiébilé Dramé, homme politique malien et ami de longue date de Ghislaine Dupont. Encore plus aujourd'hui qu'il y a cinq ans, un climat de peur et d'insécurité s'est installé et pèse sur le quotidien des habitants.

Kidal est aujourd'hui contrôlée par les groupes armés, mais « personne ne tient vraiment la ville », confie un élu, avant d'ajouter : « la localité est infiltrée de tous les côtés ». Infiltrée par les mouvements terroristes eux-mêmes secoués par des dissensions. Des rivalités internes s'illustrent notamment par une multiplication des enlèvements en vue de faire de nouvelles recrues. Plusieurs otages récalcitrants ou perçus comme des traitres ont été tués ces dernières semaines.

Sedane ag Hita responsable de la région de Kidal pour le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) est un de ceux qui font régner la terreur aux côtés du chef du GSIM Iyad Ag Ghali. Le MNLA, l'ex-rébellion touarègue, se dit particulièrement visé par leurs agissements.

Il y a quelques semaines, le nouveau gouverneur en poste depuis un an, Sidi Mohamed Ag Ichrach, a lui aussi fait l'objet de menaces de mort. Peut-on mener une enquête à Kidal aujourd'hui ? « En tout cas, moi jusqu'à présent je n'ai pas réussi à Kidal à enquêter ni sur cette question ni sur bien d'autres, témoigne-t-il. Je pense qu'effectivement il y a des gens qui se disent que ce n'est pas la peine de faire le déplacement à Kidal si on ne peut pas rencontrer les personnes que l'on a envie de rencontrer. »

Au quotidien, les habitants sont de plus en plus méfiants, d'autant que les opérations menées par Barkhane et leurs alliés locaux dans la zone de Ménaka ont fait refouler vers Kidal des étrangers à la région, civils fuyant les combats ou terroristes cherchant une zone de repli. Difficile de savoir qui est qui aujourd'hui dans la ville résume un habitant.