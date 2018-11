Congo: première visite de Mushikiwabo après son élection à la tête de l'OIF

Deux semaines après son élection aux fonctions de secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), la Rwandaise Louise Mushikiwabo a entamé une visite à travers les pays d'Afrique qui l'ont soutenue afin de les remercier. Première étape : le Congo-Brazzaville où elle est arrivée mercredi 31 octobre. Face à la presse, elle a évoqué la place qu'elle entend réserver à l'Afrique centrale et à son pays d'origine durant son mandant.

Moins d'une vingtaine de minutes après sa descente d'avion en provenance de Paris, Louise Mushikiwabo a eu des échanges dans un salon VIP de l'aéroport de Maya-Maya avec le ministre congolais de la Défense et le secrétaire général des Affaires étrangères.

Répondant à la presse, elle a reconnu le rôle joué par le Congo avant et pendant son élection. A la zone du Bassin du Congo elle a fait des promesses qu'elle veut bien tenir durant son mandat qui commence en janvier prochain. « Pour moi c'est cette zone de l'Afrique centrale ; celle région du Bassin du Congo à laquelle je serai très attentive dans mes fonctions et mes mandats. Vous me verrez très souvent », a-t-elle déclaré.

Quant à son pays le Rwanda, elle entend lui redonner une place de choix dans la Francophonie.

« Il est clair que dans l'exercice de mon mandat mon pays ne sera pas exclu. Mon pays est un pays multilingue. L'importance de la langue française - bien évidemment - sera une priorité », a poursuivi Mme Mushikiwabo.

Après un échange avec la presse, Louise Mushikiwabo a repris un autre avion pour Oyo où l'attendait le président congolais qui y séjourne depuis deux jours.