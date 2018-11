Le Maroc impose des restrictions de voyage aux citoyens de trois pays africains

Le Maroc impose de nouvelles restrictions de voyage aux ressortissants du Mali, de Guinée et du Congo-Brazzaville depuis le 1er novembre. Des pays qui étaient jusqu’ici exemptés de visa.

Les ressortissants du Mali, de Guinée et du Congo-Brazzaville doivent désormais obtenir une « autorisation de voyage électronique » quatre jours avant leur départ. Une démarche qui se fait en ligne.

Selon une source au ministère marocain des Affaires étrangères, c’est une période d’expérimentation pour ces trois pays et il n’est pas encore prévu pour le moment de l’élargir à d’autres pays africains.

Le but, toujours selon la même source, est de fluidifier les demandes et de connaître les motifs de voyage des ressortissants.

Cette mesure a été prise alors que le Maroc, de nouveau porte d’entrée principale vers l’Europe, a renforcé sa lutte contre l’immigration clandestine.

Des milliers de déplacements forcés de Subsahariens du nord vers le sud du royaume ont été recensés et dénoncés par le Gadem, groupe antiraciste d’accompagnement et de défense des étrangers et migrants. Une politique jugée discriminatoire selon l’ONG et qui se fait sous la pression de l’Union européenne : en 2018, 1 900 embarcations vouées à l’immigration clandestine ont été saisies selon le gouvernement marocain.