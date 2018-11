RDC: bienvenue sur Radio Céni

La Commission électorale nationale indépendante (Céni) congolaise a lancé sa propre radio, mercredi 31 octobre à Kinshasa. La Radio Céni a pour ambition de couvrir toute l'étendue de la RDC avant le 23 décembre afin, disent ses initiateurs, d'accélérer la sensibilisation à environ 50 jours des élections.

Après la présentation des matériels roulants et aéronefs de l'armée mis à sa disposition, l'arrivée du lot des machines à voter devant desservir la partie ouest du pays, la Céni a inauguré sa radio, qu'elle annonce neutre et au service de toutes les tendances.

« Une Radio Céni doit être une radio neutre. Ce n’est pas une radio où tel ou tel autre camp politique va venir présenter ses opinions politiques là-dessus. C’est pour l’information électorale et c’est destiné aux électeurs et à toutes les parties », présente Corneille Nangaa, président de la Commission électorale.

De leur côté, les opposants, qui ont toujours accusé les médias officiels de jouer le jeu des dirigeants actuels, craignent que la Radio Céni ne soit pas accessible à toutes les tendances politiques.

Et pour sa part, Tito Ndombi, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la Communication (CSAC), espère que ce nouveau média sera exemplaire en termes d'équilibre dans la distribution de la parole. « Un média comme celui-ci, je crois que son point d’honneur devra être vraiment la neutralité, l’équilibre, l’impartialité et une répartition équitable de la parole. »

En plus de la radio, la Céni apprête déjà le dossier de sa chaine de télévision. Le dossier déjà sur la table du ministre de la Communication et des Médias.