Sénégal: des commerçants de Thiaroye protestent contre les travaux du TER

Le chantier est mené au pas de charge avant l'inauguration de la nouvelle ligne prévue en janvier. Le train reliera Dakar à l'aéroport Blaise Diagne. Sur le tracé, une grande partie du marché de Thiaroye, en banlieue de Dakar, est en cours de destruction depuis lundi.

La pelleteuse vient de passer, laissant derrière elle des tas de gravats. La colère, la tension se lit sur les visages des commerçants. Assis, à la lisière des futures voies, Omar Diallo s'en prend au président Macky Sall.

« Depuis 40 ans, on est là. On est là en train de gagner ici notre pain. Il est venu un jour nous demander de partir, sans rien nous donner ! Rien du tout ! Sans nous recaser, sans nous payer ! Pourquoi ça ? Il a sacrifié combien de milliers de personnes, de pères de famille ? »

Djibril So se tient résigné dans la pénombre de son échoppe. Son lieu de travail depuis 14 ans bientôt détruit. Le vendeur a déplacé son stock en lieu sûr. « Parce que quand tu quittes là, tu ne sais pas où aller, eh bien ça fait très mal. C’est ça le problème. Pour l’instant, bon… Le préfet est venu ici pour nous donner une autre place, mais pour l’instant on ne sait pas où on va aller. »

Le président de l'association des ambulants de Thiaroye, Abdourham Kane, n'a rien contre le nouveau train. Mais d'après lui, les indemnisations se font attendre. « Ce n’est pas du tout normal. Ce n’est pas du tout correct. Ce qu’il doit recevoir, il faut lui donner. »

Le préfet le reconnaît : il reste bien des commerçants à indemniser. Ce n'est qu'une question de semaines. L'Etat s'engage à distribuer des espaces de vente dans le nouveau marché de la ville d'ici deux mois.