Tchad: le gouvernement dément les propos du sous-préfet de Yebbi-Bou

Je voudrais signaler que ce Mouli Sougui fut et reste exilé en France. Il a profité de la main tendue du chef de l’Etat, s’est infiltré avec d’autres pour soi-disant rentrer au Tchad. Dans la foulée, il a été nommé comme sous-préfet Yebbi-Bou pour aller servir la République dans cette sous-préfecture. Mais hélas, aussitôt nommé il est rentré en connivence avec les mercenaires. Il est rentré aussi en action avec les orpailleurs pour être lui-même orpailleur. Il a osé détourner un véhicule de l’administration. Et donc fort de ce constat, l’administration a pris les mesures qui s’imposent en le suspendant. Et l’étau a commencé par se resserrer autour de lui. Il a pris la tangente pour se déclarer démissionnaire de son poste de sous-préfet. J’apporte un démenti catégorique. C’est un malfaiteur. C’est un bandit de grand chemin qui ne sait sur quel pied danser et s’est permis de faire cette déclaration gratuite. Actuellement, une enquête est ouverte à son égard, il répondra de ses actes.