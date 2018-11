RDC: polémique après la publication de l'équipe de campagne d'Emmanuel Shadary

En RDC, certaines personnalités figurant dans l'équipe de campagne du candidat de la majorité Emmanuel Ramazani Shadary, annoncée samedi, affirment ne pas avoir été consultées au préalables.

Samedi, le Front commun pour le Congo (FCC) a dévoilé une liste de plus de 500 personnes qui devaient faire partie de l'équipe de campagne d'Emmanuel Ramazani Shadary, le dauphin du chef de l'Etat. Mais plusieurs de ces personnalités disent ne pas avoir été contactées au préalable. C’est notamment le cas de Florent Ibenge, l’entraîneur de l’équipe nationale de football et de l’As Vita Club, de Chantal Kanyimbo, rapporteur du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, ainsi que de Kasonga Tshilunde, le président de l’Union nationale de la presse du Congo (UNPC).

Le patron de l'UNPC dit être tombé des nues en apprenant que son nom figurait sur la liste de l'équipe de campagne d'Emmanuel Ramazani Shadary. « Comme un cheveu sur la soupe, je me retrouve dans une activité dont je n’ai pas été informé, affirme Kasonga Tshilunde. Je pense que ce n’était pas du tout correct. J’ai des appels, j’ai des insultes. J’occupe des charges au niveau de la presse congolaise et je suis le symbole de cette presse congolaise, donc je ne peux pas avoir d’autres charges en même temps. »

#RDC #Elections : Kasonga Tshilunde, Chantal Kanyimbo, le révérend Milenge Mwenelwata, etc... disent ne pas avoir été consultés avant l’annonce de l’équipe de campagne @EmmanuelShadary pic.twitter.com/GVmW6f73cX Sonia Rolley (@soniarolley) 4 novembre 2018

Par voie de presse, près d'une dizaine de personnalités se sont dit surprises de se voir figurer sur cette liste. Comment l'expliquer ? « La liste qui a été publiée samedi a été décidée par le candidat Emmanuel Ramazani Shadary sur base des compétences qui existent dans la famille politique du Front commun pour le Congo, avance l'ambassadeur Barnabé Kikaya, conseiller diplomatique de Joseph Kabila et membre de l'équipe de campagne. Toutes ces personnes sont des personnes ressources. Les consultations ont certainement eu lieu, mais s’il y a des désistements aujourd’hui, ces personnes sont libres d’accepter ou de ne pas accepter. »

Le directeur de cabinet du président a quant à lui indiqué dans un communiqué qu'il ne fallait pas se fier aux listes diffusées sur les réseaux sociaux, que la liste définitive de l'équipe de campagne serait diffusée ce lundi sur le site du FCC.