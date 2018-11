Tanzanie: le gouvernement se désolidarise de la traque contre les homosexuels

En Tanzanie, la campagne lancée contre les homosexuels par le gouverneur de Dar es Salam appelant à la délation, a suscité la crainte et l'inquiétude au sein de la communauté LGBT+. Cette traque devait débuter ce lundi, mais dès dimanche soir, le gouvernement tanzanien a tenu à se désolidariser de cette campagne anti-gay.

Le gouverneur de la région de Dar es Salam Paul Makonda est pourtant membre du parti présidentiel et même un proche du chef de l'Etat. Mais sa campagne contre les homosexuels ne reflète que « ses vues personnelles et non la position du gouvernement tanzanien », peut-on lire dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui a ainsi clarifié les choses.

Cette campagne menée par le gouverneur, au niveau régional, ne trouve donc pas de soutien au niveau de l'exécutif national. Quand Paul Makonda estime que « l'homosexualité foule au pied les valeurs morales des Tanzaniens et de leur deux religions – chrétienne et musulmane » et quand il appelle donc les citoyens à traquer et dénoncer les gays, le gouvernement tanzanien tient à rappeler, de façon laconique, qu'il continuera à « respecter toutes les conventions internationales » auxquelles il est partie, en matière de droits de l'homme.

« La République unie de Tanzanie continuera de respecter et protéger ces droits tels qu'ils figurent dans sa constitution », peut-on également lire dans le communiqué.

S'il s’agit là d’une dénonciation ouverte de la chasse aux sorcières du gouverneur de Dar es Salam, le statut pénal de l'homosexualité n'est pas remis en cause. En effet, l’homosexualité reste en Tanzanie un crime qui peut mener à une peine minimale de 30 ans de prison, voire à la réclusion à perpétuité.