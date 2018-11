Cameroun: Paul Biya prête serment pour son 7e mandat

C’est le début officiel du septième mandat pour Paul Biya. Le président camerounais a prêté serment ce mardi et il va donc rester au moins 43 ans au pouvoir. Dans son discours, il a appelé les séparatistes anglophones à déposer les armes.

Il a juré devant Dieu et les hommes de veiller au bien de la nation. Pour la septième fois, Paul Biya a ainsi prononcé ces mots. Le président camerounais a également reconnu les frustrations et les aspirations de la partie anglophone du pays. Lors de son discours d'investiture, le président du Cameroun a assuré qu'une solution va être trouvée lors de son 7e mandat de sept ans.

« J’ai l’intime conviction que l’écrasante majorité de nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest aspirent à retourner rapidement à la paix au sein de la communauté nationale. Malheureusement, nombre d’entre eux, en raison de la menace que les sécessionnistes continuent de faire peser sur cette partie de notre pays, n’ont pu exercer leur droit de vote à la récente élection présidentielle. A ces entrepreneurs de guerre, qui mettent à mal notre unité nationale et prônent la sécession, il faut qu’ils sachent qu’ils se heurteront non seulement à la rigueur de la loi, mais aussi à la détermination de nos forces de défense et de sécurité. Je leur lance un appel à déposer les armes et à retrouver le droit chemin. Il ne fait l’ombre d’aucun doute que le destin de nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest s’inscrit dans le cadre de notre République », a déclaré le président camerounais.

Les deux provinces de l'Ouest et du Sud-Ouest sont plongées dans une crise importante. Des centaines de milliers de civils ont fui leur maison dans le conflit qui oppose les séparatistes de l'Ambazonie au pouvoir. Au lendemain de l'enlèvement de 82 personnes, dont 79 collégiens, un kidnapping encore largement mystérieux, Paul Biya a donc appelé les séparatistes à déposer les armes.