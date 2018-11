RDC: la liste définitive de l'équipe de campagne du FCC toujours attendue

La liste définitive de l'équipe de campagne d'Emmanuel Ramazani Shadary n'a toujours pas été publiée. Une première liste de plus de 500 personnes devant travailler à la mobilisation en faveur du dauphin de Joseph Kabila avait été rendue publique samedi, les noms avaient été lus à la presse. Mais très vite, près d'une dizaine de personnalités s'était dite surprise d'y figurer, affirmant n'avoir jamais été consultée par la plateforme électorale du Front commun pour le Congo (FCC). Le directeur de cabinet du président avait promis par voie de communiqué de publier lundi la liste, mettant en garde contre les listes circulant sur les réseaux sociaux. Mais depuis, toujours rien.

Dans les rangs du FCC, les personnalités qui se sont manifestées publiquement le week-end dernier ne sont pas les seules à se dire frustrées par l'annonce de l'équipe de campagne. « Nous non plus, on n'a pas été consulté », assure un chef de regroupement. Et surtout, on n'a pas eu les postes qui correspondent à notre poids politique », déplore-t-il.

Un autre cadre, membre du FCC, renchérit : « C'est comme pour le processus de désignation du dauphin, ils nous prennent pour des moutons ». Ce dernier estime que la composition de l'équipe de campagne est le fruit d'un « copinage ».

Côté PPRD, le parti présidentiel, on rappelle que ce sont les urnes qui vont départager le poids politique de chacun. Que le principe qui a prévalu dans l'élaboration de l'équipe de campagne, c'est l'inclusivité, avec pour objectif que tous les groupes sociaux et politiques du FCC soient représentés.

« Contrairement à ce qu'on vous dit, ce n'est pas un partage du gâteau », assure l'un des leaders du PPRD. Pour le ministre Jean-Lucien Bussa, qui est le rapporteur de la cellule stratégie au sein de l'équipe de campagne, l'important, ce n'est pas la liste, ni l'équipe, mais le programme. « Notre vision commune pour le développement », insiste-t-il. Ce programme devrait être révélé le 10 novembre. Mais là aussi, à quatre jours de la date officiellement annoncée, plusieurs cadres du FCC déplorent n'avoir aucune idée de son contenu.