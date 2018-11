L’Africa Investment Forum à Johannesburg pour rencontrer des investisseurs

Le Forum pour les investissements en Afrique du Sud à Johannesburg se tient du 7 au 9 novembre. Un rendez-vous organisé par la Banque africaine de développement qui a pour objectif de mobiliser le plus d'investissements possible dans des projets permettant de développer le continent africain. Et cela en facilitant les contacts entre gouvernements africains, entreprises et investisseurs.

Dans le Centre des Congrès, dans le quartier d'affaires de Sandton, tout le monde cherche. Les officiels et les entreprises, pour commencer, sont en quête d'investisseurs.

Comme Africa Marine Surveys, la société belge de Jean-Pierre Van Hoff qui accompagne des industriels européens sur les ports du continent africain : « Nous avons nos clients qui importent déjà beaucoup de poissons congelés sur la côte ouest de l’Afrique et ils veulent construire des magasins frigorifiques en Angola et ensuite au Ghana. Ils veulent financer partiellement eux-mêmes, mais cherchent des investisseurs. Voilà un forum où tous les acteurs sont présents, et c’est intéressant pour établir les contacts ».

Importer et consommer des poissons congelés : cela ne fera pas avancer la pêche ni l'industrie locale, mais cela créera des emplois et participera donc au développement de l'Afrique, affirme cet intermédiaire belge.

Akmal Zaghloul, lui, est Egyptien, cadre de la société Taqa, dans la distribution d'énergie. Il est très motivé pour s'implanter en Afrique subsaharienne : « Dans l’est et l’ouest de l’Afrique, il y a beaucoup de gaz. Dans l’Est, c’est la Tanzanie et le Mozambique. Dans l’Ouest, c’est le Ghana. C’est le bon moment maintenant de faire un investissement en Afrique. Maintenant, il y a des bandes africaines qui sont très fortes. Ça, c’est un bon indicateur pour nous ».

Plusieurs centaines de participants au forum multiplieront les rencontres jusqu'à demain après-midi. Et plus longtemps encore, si les affaires sont bonnes.