RDC: Martin Fayulu désigné candidat unique de l'opposition à la présidentielle

Quel sentiment j’ai ? C’est un sentiment de joie que mes collègues, leaders de l’opposition, m’aient fait confiance pour être à la tête pour cette candidature commune de l’opposition. Donc, maintenant le combat est engagé pour obtenir les élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées, c’est-à-dire ce combat où nous devons tout faire pour que ces élections soient conformes à la loi électorale et conformes au calendrier électoral (...). C’est-à-dire sans machine à voter et sans fichier électoral corrompu avec des fictifs et continuer à obtenir la décrispation politique dans notre pays.