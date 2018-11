Côte d'Ivoire: reprise de l'activité dans les hôpitaux publics après la grève

En Côte d'Ivoire, Coordi-Santé, plateforme qui regroupe une douzaine de syndicats d'agents publics de la santé a décidé ce 10 novembre de suspendre pour deux semaines une grève entamée cinq jours plus tôt. Cette décision vise à renouer le dialogue avec le gouvernement. Les agents de santé réclament une amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Ce 11 novembre, dans les hôpitaux publics d'Abidjan presque à l'arrêt pendant une semaine, les activités ont doucement repris.

A l'hôpital général de Bingerville en banlieue d'Abidjan, où la grève a été très suivie, la plupart des personnels de santé avaient repris le travail ce dimanche 11 novembre au matin. Le service du docteur Hugues Ekra est au complet même si les patients ne se bousculent pas.

« Aujourd'hui, toute l'équipe est en place, explique-t-il. Les deux infirmiers sont là, l'aide-soignante est là. On a déjà reçu trois ou quatre patients depuis ce matin. Le dimanche, on a moins de malades, les personnes n'ont pas forcément l'information qu'il y a une reprise des activités au sein de l'hôpital. Sinon, cela allait être plus agité que cela ».

Seule sur un banc, Fatimata est soulagée que sa fille puisse enfin recevoir des soins. « Avant-hier, lorsque nous sommes venues, ils ont dit qu'il y avait grève, donc je suis rentrée à la maison, raconte-t-elle. Mais aujourd'hui, cela a repris. Elle vomit encore. Donc, je suis revenue et cette fois, on m'a reçue ».

Une reprise qui ne fait pas consensus

Les syndicats d'agents publics de la santé ont décidé de suspendre leur grève pour deux semaines afin d'entamer un dialogue avec le gouvernement dans un climat apaisé. Cette décision a été prise samedi 10 novembre à l'issue d'une Assemblée générale particulièrement houleuse. Un infirmier de Bingerville dit d'ailleurs avoir repris le travail à contrecœur.

« Je ne suis pas du tout satisfait, explique-t-il. Les syndicats vont négocier avec le gouvernement. Mais est-ce que cette négociation va porter ses fruits ? Vraiment chaque année, ce sont les mêmes grèves. Pourquoi ne pas faire une bonne grève et trouver une solution qui arrange tout le monde ? »

Pour l'heure, aucune date pour le début des discussions n'a été arrêtée, mais un responsable syndical dit espérer les voir commencer en début de semaine. Les syndicats se retrouveront le 24 novembre pour faire le bilan de la trêve.

En attendant, samedi soir, dès l'annonce de cette suspension, deux grévistes arrêtés jeudi à Abidjan pour troubles à l'ordre public ont été remis en liberté par les autorités.

A lire aussi : Côte d’Ivoire : la grève va-t-elle se poursuivre dans le secteur de la santé ?