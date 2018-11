Le Forum sur la paix de Paris se penche sur la lutte contre le terrorisme

Le Forum sur la paix de Paris se poursuit à la grande halle de la Villette, dans le nord de la capitale française. Trois jours de réflexion autour du thème du multilatéralisme pour un monde plus apaisé. La lutte contre le terrorisme et la radicalisation a fait l'objet de discussions lundi 12 novembre 2018. Il était question notamment du combat contre les campagnes de propagande et de désinformation des groupes jihadistes.

Issah Mohamed Ahmed est le président de l'Association pour la fraternité, la paix et l'éducation de Djibouti. Il publie des livrets éducatifs pour essayer d'enrayer les campagnes de désinformation qui poussent à la radicalisation : « Depuis 1991, c’est-à-dire depuis la guerre en Irak, les gens s’identifient au problème mondial qui existe. Les masses privilégient la confrontation, le nationalisme religieux. »

Des idées que les groupes terroristes diffusent dans des vidéos de propagande sur Internet. Les terroristes maîtrisent l'art de raconter, mais aussi de diffuser, comme l’explique Benoît Tabaka, directeur des relations institutionnelles chez Google France : « Les groupes terroristes, progressivement, effectivement, ont acquis de plus en plus de compétences sur YouTube. Aujourd’hui, 98% des vidéos extrêmes sont supprimées avant même d’avoir une dizaine de vues. Souvent, ces groupes vont plutôt héberger leurs contenus dans des plus petites plateformes, qui elles, n’ont pas les capacités techniques de mettre ça en place. »

Pour Jérôme Pigné, président du Réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel, une seule solution : les médias africains doivent reprendre le contrôle de l'information. « Aujourd’hui, le récit que l’on développe sur les questions sahéliennes ou sur les questions du terrorisme, c'est essentiellement un récit occidental. Donc, il faut renforcer les récits du Sud au niveau des médias locaux. Renforcer leur expertise, aussi, technique. Si vous produisez de la connaissance, mais que vous n’avez pas les moyens de diffusion derrière, finalement c’est comme si vous ne produisiez rien. »

Google emploie près de 10 000 personnes dans le monde pour surveiller les contenus à caractère terroriste.