Madagascar: l’équipe de campagne de Marc Ravalomanana à la Céni

A Madagscar, la Commission électorale nationale Indépendante (Céni) a publié les résultats du premier tour de l'élection présidentielle de la moitié des bureaux de vote. L'ancien président de la Transition, Andry Rajoelina, atteint les 39 % et l'ancien chef d'Etat, Marc Ravalomanana, obtient pour l'heure 36 % des voix. Dans la matinée de dimanche 12 novembre, l'équipe de campagne de ce dernier a effectué une descente à la Céni pour voir de près le processus de traitement des résultats et pour demander à nouveau la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote.

Il était 10h30 lorsque le directeur de campagne de Marc Ravalomanana, son avocate et trois autres membres de son comité de soutien sont arrivés au siège de la Céni. Quelques minutes plus tard, c'est l'un des vice-présidents de l'institution qui les reçoit. Alors que l'écart se creuse entre Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, l'équipe de ce dernier s'inquiète. Chaque camp indique être en tête du scrutin.

« Il y a pas mal de publications de la Céni qui ne correspondent pas aux PV que nous disposons. Nous ne demandons pas beaucoup de choses… la publication et l’accès aux fichiers électroniques des résultats, bureau de vote par bureau de vote. Les éventuels résultats ne seront pas contestés si la transparence et la crédibilité sont réunies », indique Maître Hanitra Razafimanantsoa, député du TIM et avocate de l'ancien président.

Un manque de transparence que la Céni réfute

« Ce n’est pas vrai que la Céni ne publie pas les résultats des élections bureau de vote par bureau de vote. Il suffit d’un clic sur ces rois ordinateurs-là pour voir les résultats. On leur a donné déjà les codes. Il suffit de taper les codes et de voir les résultats sur cet ordinateur, mais ils veulent qu’on leur donne sur un plateau. On va donc leur donner ça et occuper encore davantage quelques agents qui travaillent déjà très fort pour leur donner ça », rétorque Thierry Rakotonarivo, l'un des vice-présidents de la Commission.

Contester les résultats, c'est ce que compte faire le président sortant Hery Rajaonarimampianina. Son parti a indiqué, dimanche 11 novembre, que « le scrutin n'a pas été conforme à la loi » et qu'il engagerait « des recours » devant les instances compétentes.

La Céni a jusqu'au 20 novembre pour proclamer les résultats provisoires de ce premier tour. Les résultats définitifs seront connus le 28 novembre.