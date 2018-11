Congo-Brazzaville: malgré les progrès réalisés, toujours pas d'aide du FMI

Une délégation du Fonds monétaire international est repartie de Brazzaville sans annoncer d'accord pour l'appui financier au Congo mercredi 14 novembre. Des progrès ont été réalisés mais la dette publique reste lourde.

Cette fois-ci Brazzaville a fait plutôt bonne impression à en croire le chef de la mission du FMI, Alex Segura-Ubiergo, qui n'hésite pas à évoquer les progrès du Congo et promet un rapport positif de retour à Washington.

Le FMI voulait se faire expliquer en détail ce que l'on appelle le cadrage macroéconomique, à savoir les projections en termes de budget, d'inflation et de croissance. Le Congo ayant entamé l'assainissement de ses finances publiques et pris un certain nombre de mesures allant dans le sens de la bonne gouvernance, le FMI s'en est félicité.

Au terme d’une semaine de travail au Congo, le Chef de délégation du Fonds monétaire international (FMI) à Brazzaville, Alex Segura-Ubiergo, interrogé par la presse, a déclaré, mercredi 14 novembre 2018, que « la Mission a été satisfaisante » : https://t.co/18z0x5ZHmw pic.twitter.com/bQFX5iYyzg Min Finances CG (@finances_cg) 14 novembre 2018

Cependant, si tout n'est pas noir, rien n'est encore rose. Le FMI rappelle que la dette publique reste insoutenable et qu'en l'absence d'accord avec ses créanciers extérieurs, Brazzaville ne peut espérer d'aide financière.

La Chine qui détient 35% de la dette congolaise, pour plus de deux milliards de dollars, est pressée par le FMI de faire un geste pour alléger le fardeau congolais, mais Pékin, qui négocie avec Brazzaville, n'a encore rien annoncé.

Par ailleurs, les discussions avec les traders pétroliers qui détiennent 30% de la dette congolaise traînent elles aussi en longueur.