Le fils de l’otage au Mali Sophie Pétronin: «Je t’en prie, attends-moi !»

Je ne sais pas si elle entendra mais j'ai tellement envie de lui dire : ma petite maman chérie, je t'en prie, attends-moi ! Il y a une mobilisation pour ta cause, un élément magnifique, extraordinaire. De plus en plus de gens se sentent concernés dans la rue comme dans la sphère politique. Le vent a tourné, alors ne meurs pas maintenant ma petite maman !